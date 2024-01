O Toulouse, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, perdeu este domingo, em casa, diante do Lens (0-2), num resultado que começou a ser construído com um golo português.

Veja como jogou o adversário do Benfica

Foi David Costa, um médio português, de 23 anos, formado no Lens, que abriu o marcador, já perto do intervalo, aos 42 minutos, com um remate sobre a direita que levou a bola a passar por entre as pernas de Guillaume Restes, guarda-redes do Toulouse (veja o golo no vídeo associado).

Os visitantes acabaram por confirmar o triunfo na segunda parte, com um segundo golo, aos 55 minutos, marcado por Andy Diouf.

Com esta vitória, o Lens prossegue no oitavo posto da classificação da liga francesa, mas, agora, com 29 pontos, os mesmos do que o Marselha, enquanto o Toulouse cai para o 14.º posto, com 17 pontos.

Recordamos que o Benfica vai receber primeiro o Toulouse, a 15 de fevereiro, antes de visitar a equipa francesa, no dia 22 do mesmo mês.