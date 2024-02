Está deixado o aviso ao Benfica. Aaron Donnum, internacional norueguês do Toulouse, anteviu a eliminatória da Liga Europa com os encarnados e relembrou o triunfo caseiro diante do Liverpool na fase de grupos, como exemplo de que os franceses estão preparados para defrontar qualquer equipa.

«Estamos muito satisfeitos com o que alcançámos na Liga Europa. Seria uma loucura fazer algo contra o Benfica, mas acho que se conseguirmos um bom resultado em Portugal, teremos a oportunidade de fazer algo grande em casa. Mostrámos que podemos vencer as melhores equipas do mundo em Toulouse», disse o extremo de 25 anos, em entrevista à Nordisk Football.

O Toulouse está na 12.ª posição do campeonato francês, mas Donnum preferiu virar o foco para os pontos positivos.

«Temos de nos concentrar no que estamos a fazer bem e, contra o Benfica, penso que podemos fazer algo de fantástico no nosso estádio», sublinhou.

O Benfica recebe o Toulouse na Luz a 15 de fevereiro. A segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está marcada para dia 22 deste mês, em França.