O plantel do Toulouse reagiu com entusiasmo assim que soube que vai defrontar o Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O capitão de equipa Vincent Sierro foi um dos mais eufóricos e projetou um «bom jogo», enquanto o treinador destacou que os encarnados são uma equipa forte na Europa.

«Todos ficaram felizes quando soubemos que o Benfica é o nosso adversário. Estamos felizes porque estamos na Europa para defrontar este tipo de adversários, neste tipo de palcos. Começamos lá, vamos tentar competir e ter um bom resultado. Aqui, com os nossos adeptos, vamos dar o melhor e por que não? Vamos tentar ser competitivos e tentar qualificar-nos», afirmou Carles Martínez aos meios de comunicação do clube.

Recorde-se que a primeira mão está marcada para 15 de fevereiro, no Estádio da Luz. O segundo jogo está agendado para o dia 22.