O Benfica vai medir forças com os franceses do Toulouse no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio disputado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A equipa francesa fechou o Grupo E da Liga Europa na segunda posição, a apenas um ponto do Liverpool.

A primeira mão, a 15 de fevereiro, joga-se no Estádio da Luz. O segundo jogo está marcado para o dia 22.