O Sporting de Braga defronta o Qarabag, do Azerbaijão, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado ao final da manhã desta segunda-feira, em Nyon, Suíça.

O play-off de acesso aos oitavos de final tem a primeira mão agendada para 15 de fevereiro e a segunda mão agendada para 22 de fevereiro.

O Sp. Braga joga a primeira mão em casa, no dia 15, assim como os restantes sete clubes oriundos da Liga dos Campeões, via terceiro lugar. A segunda mão é no Azerbaijão, a 22 de fevereiro.

A única condicionante para o sorteio era a restrição geográfica, com clubes do mesmo país a não poderem defrontar-se.

O Qarabag ficou no segundo lugar do grupo H da Liga Europa, com dez pontos, num grupo ganho pelo Bayer Leverkusen (18 pontos) e no qual o Molde foi terceiro classificado (sete pontos) e o Hacken quarto e último (zero pontos).

A nível interno, o Qarabag, vencedor dos últimos dois campeonatos e dominador na última década (foi campeão em oito das últimas nove edições da liga azeri), é o atual líder, com 35 pontos, mais seis do que o Zira FK e com menos um jogo disputado: joga esta segunda-feira ante o Neftci.