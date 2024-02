David da Costa lidera o top-10 dos portugueses que jogam no estrangeiro, ranking elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.

O internacional sub-21 português apontou o único golo na vitória do Lens em casa do Nantes e obteve 8.3 de nota.

No segundo lugar, surge Tiago Santos, outro jogador luso que atua no campeonato francês. O lateral-direito do Lille foi totalista na goleada sobre o Clermont (4-0) e registou 8.2 de avaliação.

A fechar o pódio, está Rúben Dias, com 8.1, depois da exibição na vitória do Manchester City em casa do Brentford (3-1).

Confira o ranking dos portugueses da última semana: