A preparar a próxima época, o Brentford, atual 14.º classificado da Premier League, anunciou esta quarta-feira a contratação de Igor Thiago, avançado brasileiro de 22 anos que vai brilhando pela Bélgica, ao serviço do Club Brugge.

No terceiro classificado do campeonato belga, Thiago já assinou 26 golos e cinco assistências em 40 partidas, entre provas domésticas e Liga Conferência. O ponta de lança, de 1.91m, chegou à Europa proveniente do Cruzeiro, onde foi formado.

Entre 2022 e 2023 brilhou pelos búlgaros do Ludogorets, com 21 golos, o que permitiu dar o «salto» para o futebol belga, a troco de 7.90 milhões de euros.

Agora, o avançado brasileiro prepara-se para os últimos meses de azul, antes da transferência para o futebol britânico, na esperança de ver confirmada a permanência dos «bees» na Premier League.

Ainda que se aguarde a confirmação dos valores do acordo, a imprensa belga avança que o Brentford pagará uma verba entre os 33 e os 37 milhões de euros. O vínculo será válido até o verão de 2029 e contempla uma opção de extensão por mais um ano.

We're delighted to announce the signing of forward Igor Thiago from Club Brugge 🙌



✍ The Brazilian has penned a five-year contract and will join us on 1 July