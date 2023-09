Ricardo Sá Pinto foi expulso no intervalo do jogo entre o seu APOEL Nicosia e o Anorthosis.

O treinador português dirigiu-se ao árbitro após o apito para o intervalo e viu o cartão vermelho.

Já depois disso, a caminho dos balneários, Sá Pinto envolveu-se numa troca de empurrões com um elemento do staff técnico do clube adversário.

No final do encontro que terminou com um empate (1-1), Sá Pinto deu a sua versão do episódio.

«Quando sofremos o golo, os adeptos atrás do meu banco começaram a atirar-me cerveja e água para cima. Eu mostrei ao árbitro que estava todo molhado e fui ter com ele para lhe dizer isso de forma calma», começou por dizer.

«Depois veio o treinador do adversário e começou a dizer para o árbitro me expulsar. Eu nem sequer falei para esse treinador pequenino. Depois o adjunto empurrou-me e eu levei cartão vermelho. Tive um comportamento correto e alguém me provocou. Depois o treinador do Anorthosis veio pedir-me desculpa, mas eu disse-lhe que já era tarde. Estávamos dois expulsos», rematou.