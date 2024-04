SIGA O JOGO MINUTO A MINUTO AQUI

Várias surpresas nos onzes de FC Porto e Sporting para o clássico deste domingo, com início marcado para as 20.30 horas, no Estádio do Dragão. Antes de mais, Sérgio Conceição promove a estreia do jovem Martim Fernandes, que até agora apenas tinha jogado na Taça.

Para além disso, Pepe não está no onze, nem sequer no banco: o central fica de fora deste clássico. Já Taremi perde o lugar a titular.

No Sporting, por outro lado, a maior surpresa é a ausência de Nuno Santos do onze, sendo Gonçalo Inácio que joga no lado esquerdo da defesa. Morita volta também a ficar no banco, cedendo lugar no onze a Daniel Bragança.

Equipas titulares:

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio e Wendell; Alan Varela e Nico; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Eustáquio, Marko Grujic, Taremi, Namaso, Romário Baró, João Mendes e Gonçalo Borges.

ONZE DO SPORTING: Franco Israel, St. Juste, Coates e Diomande; Geny Catamo, Hjulmand, Daniel Bragança e Gonçalo Inácio; Trincão, Paulinho e Pote Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Diogo Pinto, Morita, Gyökeres, Marcus Edwards, Nuno Santos, Fresneda, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma e Koba.