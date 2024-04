Nuri Sahin iniciou a carreira como treinador principal no Antalyaspor, mas regressou esta temporada ao Borussia Dortmund para ser treinador-adjunto de Edin Terzic.

O antigo internacional turco, em entrevista à Sky Sports, revelou que a equipa técnica reúne-se todas as semanas para assistir e estudar um jogo de outros campeonatos. Um deles foi o recente dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade.

«Escolhemos um jogo de toda a Europa e vemos juntos. O nosso analista prepara os clipes do jogo», revelou, antes de explicar a escolha dos jogos.

«O Benfica joga em 4-4-2. O Sporting joga em 3-2-4-1. Talvez possamos aprender alguma coisa. Temos de estar sempre atualizados. Não precisa de ser o Manchester United contra o Liverpool. Por exemplo, se vamos jogar contra uma equipa que joga em 3-5-2 e jogamos em 4-3-3, tentamos encontrar partidas que nos agradem e que possamos tirar algo disso. É assim que escolhemos os jogos», disse ainda.

Nuri Sahin recordou também a experiência no Real Madrid com José Mourinho, um treinador exigente, mas «excelente» na gestão do plantel.

«Ainda mantenho contacto com o José, o que pode surpreender as pessoas. Ele é excelente na gestão humana, mas diferente. Não é má pessoa, pelo contrário. Quando houve o terremoto na Turquia, ele foi uma das primeiras pessoas que me ligou. Sempre que havia problemas, ele ligava-me e perguntava como eu estava. Ele é uma pessoa fantástica, mas pode ser muito duro, muito direto. Com o José, foi bom, mas muito exigente», lembrou.