O Benfica é a equipa mais representada da 29.ª jornada da Liga, feita através das pontuações combinadas do Maisfutebol e do SofaScore.



Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Orkun Kökcü, autores dos golos frente ao Moreirense, integram o onze ideal da ronda.



Com dois jogadores cada, Arouca e Famalicão também tem representação na equipa da semana. De resto, os arouquenses bateram o Boavista (2-1) enquanto os minhotos empataram a duas bolas contra o FC Porto, no Dragão.

Ao todo, são sete os emblemas presentes na equipa da jornada 29 do Maisfutebol/SofaScore.