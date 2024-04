O Desp. Chaves derrotou, fora de casa, o Vizela por 1-0 e regressou às vitórias na jornada 29 da Liga.

O único golo do encontro desta segunda-feira foi marcado por Kelechi , que ofereceu um triunfo aos flavienses dois meses depois.

A equipa de Moreno está agora a cinco pontos do lugar que garante o play-off. O Vizela é agora último classificado da Liga, a seis pontos do antepenúltimo classificado do campeonato.

