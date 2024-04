A FIGURA: Kelechi

O nigeriano do Desportivo de Chaves, uma das quatro novidades do onze de Moreno em Vizela, pareceu, ao seu estilo, estar alheado da carga emocional do jogo. Nesse registo teve alguma calma. No meio dessa calma conseguiu traçar um remate que, mesmo não sendo certeiro, acabou por ter como destino o fundo das redes, ao desviar em Jota. Acabou por ser decisivo. Vê o destino desviar-se.

O MOMENTO: golo do Desportivo de Chaves (29’)

Saída em contra-ataque conduzido pelos flavienses, com Kelechi a abrir pelo corredor direito para Ruben Ribeiro. A tentativa de passe foi ressacada para a entrada da área, onde aparece o nigeriano a rematar. A bola parecia não sair enquadrada, mas desvia em Jota e trai Ruberto.

OUTROS DESTAQUES

Petrov

Saiu instantes antes do intervalo agarrado ao joelho direto. Estava a ser um dos melhores do Vizela, depois de ter sido o mais rematador dos minhotos. Hugo Souza negou-lhe o golo duas vezes.

João Correia

Esteve no melhor e no pior. Mérito pela forma como conseguiu aparecer três vezes isolado na cara do golo, demérito nas tomadas de decisão ao não conseguir concretizar em nenhuma delas.

Samu

Competente e equilibrado, o capitão dos vizelenses não perdeu o norte e tentou manter o equilíbrio da equipa mesmo com o turbilhão de emoções associado a este embate.

Essugo

O pulmão do meio campo flaviense que arranjou capacidade para meter ar. Trabalhou muito, travou vários duelos e ganhou várias bolas. Crucial no sufoco final sofrido pela sua equipa.