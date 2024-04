Declarações de Ruben de la Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) na receção ao Desportivo de Chaves:

«Depois dos jogos ficam as sensações, vinculadas aos resultados. Não me posso guiar pelas sensações. Falando da realidade, se falarmos de situações de golo na primeira parte, tivemos várias, um tiro deles que ia para o canto bate num jogador nosso e muda a trajetória. A realidade é que teve muito peso nos jogadores, e perdemos jogadores por lesão. Na segunda parte foi diferente, não interpretámos bem as mudanças e ainda tiveram duas ocasiões em contra-ataque. A realidade é a que é, na segunda parte não tivemos capacidade para desequilibrar».

[Equipa apática após o final do jogo. Atirar da toalha ao chão?] «Não, de forma nenhuma, é uma reação de perder um jogo que querias ganhar. Penso que é a reação mais natural no ser humana».

[Reação dos adeptos] «A reação é normal. Uma equipa que pretende a manutenção e os resultados são os que são. Entendo perfeitamente, o que se passa aqui é o que se passa».

[Motivação?] «Tenho motivação máxima. Sinto que aporto aos jogadores, à equipa, evidentemente que há frustração. Qualquer equipa que faz a o que fizeste ia a ganhar dois ou três zero para o intervalo. Depois não soubemos interpretar o jogo. Isto não é matemática, se fosse matemática ganhávamos».