Em novo encontro da jornada 29 da Liga, o Vitória resgatou um ponto, para lá do minuto 90, na receção ao Farense (1-1). Numa casa muito bem composta, os mais de 19 mil adeptos viram os algarvios inaugurar o marcador, ao cabo de cinco minutos, por Bruno Duarte. Assistido por Pastor, o ponta de lança assinou o 12.º golo no campeonato.

Num jogou que, então, assumiu toada única, João Mendes ainda empatou, aos 21m, mas o lance foi revertido pelo vídeoárbitro.

Entre cruzamentos e remates à mínima oportunidade, a resposta dos comandados de Álvaro Pacheco apenas se efetivou pela cabeça do central Jorge Fernandes. Aos 90+7m, o defesa aproveitou o canto bem cobrado por Nuno Santos e estreou-se a marcar na Liga.

Reveja, aqui, o filme deste jogo.

O empate acaba por amargurar as duas equipas, sobretudo o Farense, que já espreitava a segunda vitória consecutiva. Os algarvios consolidam o 10.º lugar, com 31 pontos, em igualdade com o Casa Pia (9.º). Segue-se a receção ao Benfica, partida na qual Jorge Mota não poderá contar com Mattheus Oliveira, que esta tarde viu amarelo.

Por sua vez, o Vitória supera, provisoriamente, o rival Sp. Braga, somando 57 pontos. Na próxima ronda, os comandados de Álvaro Pacheco visitam o Sporting, mas sem Jorge Fernandes, que viu amarelo ainda na primeira parte.