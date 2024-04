O que começou por ser apenas uma série, está a transformar-se num caso sério em Inglaterra, depois do Wrexham ter confirmado, este sábado, a promoção à League One (terceira divisão do país).

A confirmação chegou após uma goleada por 6-0, em casa, diante do Forest Green Rovers.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney conseguiram cumprir um feito histórico para o emblema do País de Gales, já que é a primeira vez que o clube consegue subir de divisão duas vezes consecutivas, em 159 anos de história.

Na época passada, o Wrexham conseguiu subir à League Two (quarta divisão de Inglaterra), após terminar no primeiro lugar, com 111 pontos. Esta época, com 82 pontos até ao momento, o emblema galês garantiu mais cedo a subida de divisão.