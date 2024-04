Gustavo Sá, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a derrota por 1-0 na receção ao Sporting, em jogo em atraso da 20.ª jornada da Liga:

«[Que dificuldades sentiram?] Uma coisa boa é que nos mantivemos sempre no jogo. Fomos uma das poucas equipas do campeonato que impôs isso ao Sporting, estivemos sempre dentro do jogo. Isso é de louvar. Sofremos cedo, podíamos ser mais objetivos na frente, mas eles foram melhores e foi um resultado justo.»

«[Sporting só marcou um golo em Famalicão, mas marcava dois ou mais golos há 17 jogos consecutivos no campeonato] Não há vitórias morais, mas estivemos sempre dentro do jogo. Contra uma equipa da qualidade do Sporting, isso é de louvar, é a melhor equipa do campeonato e ninguém tem dúvidas sobre isso.»

«[O que esperar do Famalicão agora?] São cinco jogos com o mesmo pensamento. Temos de ganhar e não vamos lutar pelo empate nem para o ponto, vamos para ganhar, que é o que nos define.»