Morten Hjulmand, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória por 1-0 na visita ao Famalicão, em jogo em atraso da 20.ª jornada da Liga:

«[Foi uma boa noite para o Sporting?] Foi uma noite muito boa, foi um jogo muito difícil para nós, sobretudo os últimos 15 minutos. Um elogio à equipa do Famalicão, estiveram bem, são uma equipa forte, mas era muito importante conseguirmos os três pontos.»

«[Qual foi a chave para vencer este jogo?] Mesmo sabendo que não fizemos o nosso melhor jogo, não concedemos oportunidades. Jogámos muito bem defensivamente e depois sabemos marcar golos. Se estivermos bem defensivamente, sabemos que vamos ganhar os jogos.»

«[É diferente jogar com Bragança ou Morita?] São ambos grandes jogadores e gosto muito de jogar com eles. O Daniel [Bragança] jogou muito bem, é fácil jogar com ele. Ele recebeu o cartão amarelo e entrou o Morita, que também é um grande jogador. Temos muitos bons jogadores no banco que poem ajudar a equipa quando precisamos, como vimos hoje.»

«[Sentem que estão mais perto do título?] Ainda temos cinco jogos pela frente. Vamos focar-nos no jogo com o Vitória, no domingo.»