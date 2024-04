O Sporting vai avançar com uma participação disciplinar, que vai ser entregue no Conselho de Disciplina da Federação, contra o administrador da SAD do FC Porto Luís Gonçalves.

O dirigente portista é acusado pelo Sporting de ter agredido Alexandre Ferreira com um pontapé, já depois de o ter provocado, e de ter feito ameaças de morte a Rodrigo Pais de Almeida, ambos membros do Conselho Diretivo do clube.

Tudo isto aconteceu, como o Maisfutebol já noticiou, durante um enorme sururu que se gerou após o apito final no clássico deste domingo. Durante a confusão, cerca de duas dezenas de pessoas ligadas ao FC Porto terão ameaçado e insultado elementos da comitiva do Sporting na tribuna.

Isto já depois de o presidente Frederico Varandas ter sido provocado por adeptos portistas e ter respondido com um beijo, acrescentando gestos de adeus ao mesmo tempo que apontava para a tribuna presidencial.

Contactado pelo Maisfutebol para reagir a estas acusações, o FC Porto ficou em silêncio.