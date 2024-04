Uma vitória sem espinhas!

O Manchester City foi até ao terreno do Brighton golear por 4-0, esta quinta-feira, em jogo em atraso da 29.ª jornada da liga inglesa. Com este resultado, os «citizens» subiram ao segundo lugar e já ameaçam destronar o Arsenal do pódio.

A equipa de Pep Guardiola entrou autoritária e a dominar por completo a posse de bola, que geriu com paciência para chegar ao golo. O primeiro apareceu aos 17 minutos, por Kevin De Bruyne, num registo pouco habitual.

Phil Foden descobriu Kyle Walker na direita, o lateral-direito tirou o cruzamento e o médio belga apareceu na área para abrir o marcador com um excelente cabeceamento.

Foden viria a aumentar a vantagem, ainda antes da meia-hora. Na cobrança de um livre, o internacional inglês beneficiou do desvio na barreira e apontou o 2-0 (26m).

O camisola 47 dos «citizens» viria a bisar oito minutos depois.

A jogar contra o seu ídolo, Roberto de Zerbi quis que a sua equipa se mantivesse fiel aos princípios de jogo, mas correu demasiados riscos. O Brighton tentou sair a jogar curto dentro da própria área, sofreu uma pressão intensa do City e não aguentou.

Bernardo Silva recuperou a bola e, na sequência do desarme do internacional português, a bola sobrou para o bis de Foden.

O resultado ficou fechado aos 62 minutos, por Julián Álvarez. Ederson bateu longo, Walker ganhou a bola no meio-campo adversário e assistiu o avançado argentino – titular face à ausência de Erling Haaland – para o 4-0.

Até ao final, Matheus Nunes ainda foi lançado para jogar pouco mais de 20 minutos, enquanto Bernardo Silva foi substituído aos 78. Já Rúben Dias, não saiu do banco.

Com este resultado, o Manchester City aproveita a derrota do Liverpool em Goodison Park e ultrapassa os «reds» na tabela. A equipa de Guardiola tem 76 pontos, mais dois do que o conjunto de Jurgen Klopp, que é terceiro. O Arsenal lidera a Premier League, com 77 pontos. Porém, está tudo nas mãos do City, que tem menos um jogo do que os adversários diretos.