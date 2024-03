Em dia de primeira mão dos «quartos» na Liga dos Campeões de hóquei em patins, as equipas portuguesas procuravam ganhar balanço para a segunda ronda, nesta fase da competição.

A goleada do Sporting frente ao Barcelona já tinha aberto o apetite dos adeptos, que em Barcelos viram o Óquei surpreender o Benfica, num jogo em que os encarnados estiveram sempre em desvantagem. Luís Querido, com dois golos foi a figura do encontro e importante para garantir o triunfo por 4-2 da equipa da casa, diante do atual quarto classificado do campeonato.

Quanto ao campeão da Europa em título, FC Porto, teve uma noite calma em Lodi, onde garantiu uma vantagem confortável para a segunda mão, com uma vitória por 4-1. Gonçalo Alves apontou um bis, Diogo Barata e Carlo Di Benedetto foram os autores dos golos da formação azul e branca.

Por fim, também em Itália, a Oliveirense saiu com um empate a quatro golos da primeira mão e a eliminatória tem agora de ser fechada na casa da atual líder do campeonato nacional. Destaque para o bis de Lucas Martínez, na Oliveirense e para o «hat-trick» de Giulio Cocco, pela formação do Trissino.

A segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões joga-se a 11 de abril.