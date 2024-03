Os empates de Sporting e Benfica esta semana, na Liga Europa, permitiram a Portugal encurtar a distância para o 6.º lugar dos Países Baixos no ranking UEFA ao final de mais uma semana europeia. Porém, essa aproximação – que podia ter sido maior – foi curta.

Na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final, o Sporting empatou em Alvalade contra a Atalanta (1-1) e, na noite desta quinta-feira, na Luz, o Benfica empatou ante o Rangers (2-2).

Contas feitas, e com cada empate a valer um ponto para efeitos de ranking, Portugal somou dois. Estes dois pontos, divididos pelos seis clubes portugueses na UEFA em 2023/24, permitiram somar mais 0.333 pontos para o ranking.

Já os Países Baixos tiveram apenas o Ajax em ação esta semana. Esta quinta-feira, a equipa de Amesterdão empatou em casa com o Aston Villa (0-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência. Um empate que dá um ponto para o ranking e este ponto, dividido pelas cinco equipas neerlandesas na UEFA esta época, permitiu a soma de mais 0.200 pontos.

Portugal diminuiu a diferença em 0.133 pontos, antes de uma semana que pode ser verdadeiramente decisiva para aspirar a uma aproximação mais significativa ao 6.º lugar (já lá vamos, mais abaixo).

Esta época, Portugal (10.166) continua a ter melhor campanha do que os Países Baixos (10.000), mas a distância no ranking ainda é grande e há outro dado a ter em conta, dado que o ranking dos países é feito pelos registos das últimas cinco épocas. Em 2024/25, sai da equação a época 2019/20 e isso prejudica ligeiramente Portugal, que fez 10.300 pontos, para 9.400 dos Países Baixos.

CONTAS DO RANKING UEFA (6.º/7.º LUGARES):

6.º: Países Baixos, 61.300 (10.000 em 2023/24)

7.º: Portugal, 55.482 (10.166 em 2023/24)

Apuramentos em jogo na próxima semana (e como isso pode ser importante)

Na próxima semana, os três clubes portugueses ainda em prova na UEFA entram em campo: o FC Porto na Liga dos Campeões, o Sporting e o Benfica na Liga Europa, todos para a segunda mão dos oitavos de final da respetiva competição. E, dos Países Baixos, entram as duas ainda em jogo: o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões e o Ajax na Liga Conferência. E todos têm a particularidade de jogarem fora e, à exceção do FC Porto que vai a Londres em vantagem, Sporting, Benfica, PSV e Ajax têm as eliminatórias empatadas.

E os jogos entre terça e quinta-feira revestem-se de especial importância não só pelos jogos em si, mas também pelos possíveis pontos bónus que os apuramentos podem dar, nesta altura na Champions e na Liga Europa.

Se cada vitória vale dois pontos para o ranking e o empate um ponto, o apuramento para os quartos de final, quer da Champions, quer da Liga Europa, vale um ponto extra. O que significa que, caso FC Porto, Sporting e Benfica sigam em frente, Portugal pode somar três pontos extra para o ranking. Este aspeto ganha relevância numa comparação, por exemplo, com o Ajax: na Liga Conferência, só há ponto bónus a partir da chegada às meias-finais.

O calendário da próxima semana:

LIGA DOS CAMPEÕES:

3.ª Feira, 12/03 (20h00): Arsenal-FC Porto (0-1 na 1.ª mão)

4.ª Feira, 13/03 (20h00): Dortmund-PSV (1-1 na 1.ª mão)

LIGA EUROPA:

5.ª Feira, 14/03 (17h45): Rangers-Benfica (2-2 na 1.ª mão)

5.ª Feira, 14/03 (20h00): Atalanta-Sporting (1-1 na 1.ª mão)