A Atalanta já tinha causado grandes dificuldades ao Sporting na fase de grupos e, esta quarta-feira, voltou a fazer sofrer a equipa de Ruben Amorim.

«Se tivesse de haver um vencedor tinha de ser a Atalanta, foram melhores. Mais frescos, mais fortes, tiveram três oportunidades. Nunca estivemos a um nível alto. Os jogadores estão a dar o máximo. O que eu digo é que hoje não fizemos um grande jogo, mas levamos a eliminatória para Itália», assumiu o treinador após a partida.

Os italianos, de facto, tiveram mais posse do que os leões (52 por cento contra 48), enviaram duas bolas ao poste e remataram mais do dobro das vezes (5 contra 13), mas, ainda assim, o Sporting conseguiu empatar e está com a eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa totalmente em aberto.

Tendo em consideração a exibição menos conseguida do Sporting, isto até percebendo que Amorim apostou em alguns jogadores menos utilizados devido ao cansaço acumulado da equipa, o Maisfutebol foi perceber, à boleia dos dados do SofaScore, se este foi o pior jogo da temporada dos leões.

Desde logo, há uma conclusão evidente: a nível ofensivo, foi o jogo em que a equipa menos produziu. O Sporting rematou apenas cinco vezes diante dos italianos, o pior registo da temporada.

Na Polónia, diante do Raków, por exemplo, na terceira jornada da fase de grupos, os leões também só tinham rematado cinco vezes, mas aqui com uma atenuante: Viktor Gyökeres foi expulso logo aos oito minutos e a equipa jogou praticamente toda a partida em inferioridade numérica, tendo ainda assim conseguido um empate a uma bola.

Mas há mais.

Para além de ter feito o pior registo em remates, o Sporting teve também o pior jogo em grandes oportunidades criadas: apenas uma grande ocasião em noventa minutos, precisamente com o golo de Paulinho. No dérbi com o Benfica, na Luz, que os encarnados venceram com dois golos nos descontos, a equipa de Amorim também só foi capaz de criar uma grande oportunidade, mas aí teve mais remates do que esta quarta-feira.

Outra das notas que se retira do jogo com os italianos, é que entre os seis encontros com menos produção ofensiva, este foi aquele em que foi obrigado a mais tarefas defensivas. Bem mais, aliás, do que aquilo a que está habituado.

Mais duelos defensivos ganhos, muito alívios, muitos desarmes e muitas interceções.

Assim, pode-se concluir que o Sporting teve o pior jogo da temporada a nível de produção no ataque e, mesmo na defesa, foi obrigado a mais tarefas defensivas do que aquelas a que está habituado.

A pergunta que sobra é se há aqui um padrão: ou seja, se este é um mau momento da equipa do Sporting, que estará a acusar o cansaço e falta de intensidade. Ora a verdade é que olhando para os piores jogos da equipa de Ruben Amorim na temporada, é impossível afirmar isso. É que a maior parte dos maus jogos aconteceram no eixo-outubro-novembro.

É certo que com a Atalanta a equipa viveu o pior jogo da temporada no aspeto ofensivo, mas a boa notícia para os sportinguistas é que a equipa já sobreviveu a uma fase pior. É preciso ver o que se segue, agora.