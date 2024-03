A FIGURA: Lookman

É um regalo ver Lookman jogar. Já tinha feito sofrer o Sporting no jogo em Alvalade para a fase de grupos, e esta tarde voltou a repetir a dose. Parte da meia-esquerda, mas vai andando por onde quer e com isso confunde, e muito, as defesas adversárias. Perigoso entre linhas e em condução, foi dele a grande oportunidade da Atalanta na segunda parte, num lance genial em que atirou ao poste depois de fazer um túnel a Eduardo Quaresma e de driblar Coates.

O MOMENTO: Kolasinac perdoa o leão, minuto 77

Já dentro dos últimos 15 minutos, Kolasinac surgiu solto à boca da baliza e desperdiçou o 2-1 de forma clamorosa. Uma ineficácia que permite ao leão ir com uma pressão menor a Bérgamo.

OUTROS DESTAQUES

Franco Israel

Uma tarde de altos e baixos para o guarda-redes urguaio, ainda que mais altos do que baixos. Dentro dos postes brilhou com várias defesas de alto nível, especialmente uma em cima do intervalo, para negar o bis a Scamacca. No momento com bola é que o jovem não foi tão feliz. Tem claras culpas no lance do golo, em que hesitou em atacar a bola e permitiu que Scamacca se aproximasse. Depois, na segunda parte, tomou algumas decisões menos acertadas, que até obrigaram à intervenção de Ruben Amorim no banco.

Trincão

Apesar da lesão sofrida recentemente, é por demais evidente que atravessa um excelente momento de forma. Não é que tenha causado um grande volume de desequilíbrios, mas foi por exemplo decisivo no golo de Paulinho, com o belo passe que desbloqueou a desmarcação do avançado. Foi abnegado também no capítulo defensivo, em momentos que serviram para entusiasmar umas bancadas de Alvalade que tiveram uma tarde menos calorosa.

Paulinho

Coube a Paulinho a tarefa difícil de jogar na posição que tem sido de Gyökeres esta temporada, e sai com nota positiva. Importante para permitir que o Sporting ganhasse metros em campo, foi servindo de suporte para as bolas longas lançadas pelos leões e ganhou, por exemplo, o duelo com Hien – «sacou» logo um amarelo precoce ao adversário. Mas mais do que tudo isso, fez o que se pede a um avançado: marcou talvez na única oportunidade que teve enquanto esteve em campo.

Koba

Estreou-se a titular pelo Sporting, e logo em Alvalade, mas não pode dizer-se que tenha tido uma tarde muito feliz. A jogar ao lado de Morita no meio-campo, o jovem ex-Estoril pareceu sempre perdido em campo, com e sem bola. Nota-se que tem qualidade, principalmente na progressão, mas falta-lhe tempo de jogo na equipa de Ruben Amorim. Saiu logo ao intervalo, depois de um primeiro tempo em que até esteve perto de «entregar» um golo à Atalanta numa perda de bola em zona proibida.

Scamacca

Um perigo constante para a defesa do Sporting. Sob marcação forte de Coates, Scamacca não se escondeu do jogo e fez questão de baixar no terreno várias vezes para se associar com os colegas. Depois, na zona da finalização, foi o costume. Fez o golo do empate com uma bela finalização, em que teve o mérito de pressionar Franco Israel, e obrigou o guarda-redes do Sporting a mais um par de intervenções difíceis.