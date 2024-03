Deu empate o primeiro round da eliminatória entre o Sporting e Atalanta, que decide uma das vagas para os quartos de final da Liga Europa.

Em Lisboa, e no terceiro jogo entre as duas equipas esta época, os leões saíram na frente, mas tiveram dificuldades para segurar um adversário que já sabia o que é ganhar no terreno verde e branco e que deu muitas dores de cabeça aos pupilos de Ruben Amorim.

Um puzzle com muita cara nova

No puzzle de Alvalade, foram muitas as caras novas de parte a parte.

No Sporting, Amorim fez sete alterações face à vitória de domingo frente ao Farense: saíram St. Juste, Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Gyökeres, entraram Eduardo Quaresma, Coates, Geny Catamo, Morita, Koba, Trincão e Paulinho.

Na Atalanta, Gian Piero Gasperini foi mais conservador, mas não muito: seis alterações. Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Koopmeiners, Pasalic e De Ketelaere deram o lugar a Musso, Isak Hien, Emil Holm, Éderson, Miranchuk e Scamacca.

FILME E FICHA DO JOGO.

E de facto, durante largos minutos, o relvado de Alvalade transformou-se numa espécie de puzzle. Conhecidas de outras andanças – defrontaram-se na fase de grupos –, as duas equipas fizeram uma marcação praticamente homem a homem que não deu espaço para grandes invenções.

Os leões foram tentando esticar o jogo principalmente através da capacidade de segurar bolas de Paulinho, enquanto Lookman foi tentando pegar no jogo dos italianos, sem grande sucesso.

Um golo que... intranquilizou

Até ao golo de Paulinho, aos 17 minutos, num lance em que Francisco Trincão brilhou com um belo passe. O 1-0 acordou a formação de Bérgamo e, por estranho que pareça, deixou menos tranquilo o leão.

No espaço de segundos a Atalanta acertou duas vezes no poste, e a seguir foi Franco Israel a negar o golo a De Roon com uma intervenção atenta, já depois de uma grande mancha para salvar Koba de um erro grave.

Apesar de terem crescido na partida, os homens de Gasperini não pareciam querer nada com o golo, até ao minuto 39, quando o leão facilitou e permitiu o empate.

O atraso foi de Eduardo Quaresma, mas Israel hesitou para atacar uma bola que estava ao alcance. Aproveitou Scamacca para pressionar e logo de seguida marcar, após a bola ter sobrado para Miranchuk.

Um erro não forçado permitiu aos italianos festejarem o empate e reporem alguma justiça no resultado, que só não virou completamente três minutos depois porque Israel redimiu-se e fez a defesa da tarde para negar o bis a Scamacca.

Amorim foi buscar os pesos-pesados

Não podia estar satisfeito Ruben Amorim, e o treinador do Sporting optou por ir buscar dois pesos-pesados ao banco: Morten Hjulmand e Viktor Gyökeres. St. Juste também foi a jogo, para o lugar de Diomande – Koba e Edwards também foram substituídos.

Se Hjulmand deu outra presença ao meio-campo verde e branco, no ataque o impacto de Gyökeres não foi o esperado. O avançado sueco conseguiu aqui e ali esticar o jogo, algo mais difícil com Paulinho, mas não teve o espaço e as oportunidades para causar os estragos que costuma causar – e são muitos.

À Atalanta este empate servia, e a formação de Bérgamo foi jogando com o tempo: segura a defender e sem muita pressa com bola. Ainda assim, ainda deu para acertar outra vez no ferro, num grande lance individual de Lookman, e para acabar os 90 minutos com claro ascendente sobre o oponente lisboeta – Kolasinac falhou o 2-1 praticamente à boca da baliza.

Do outro lado, só Coates conseguiu responder à ameaça de Lookman, numa bola parada em que acertou no ferro – talvez um sinal de que ofensivamente o leão teve dificuldades para impor outro tipo de jogo.

O puzzle não avançou muita esta tarde, mas daqui a semana terá obrigatoriamente de ficar concluído em Bérgamo. Para ser feliz, o Sporting precisa de fazer o que ainda não fez em três tentativas: vencer a Atalanta.