O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate na receção à Atalanta (1-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Entrámos bem, mas tivemos dificuldade para acompanhar o ritmo da Atalanta. Foram mais fortes nos duelos e nós deveríamos ter sido melhores na construção. Faltou alguma dinâmica. Se tivesse de haver um vencedor tinha de ser a Atalanta, foram melhores. Mais frescos, mais fortes, tiveram três oportunidades. Nunca estivemos a um nível alto. Os jogadores estão a dar o máximo. O que eu digo é que hoje não fizemos um grande jogo, mas levamos a eliminatória para Itália. Esta equipa só precisa de frescura. Não estou nada preocupado, estou confiante para a segunda mão.

[O que tem tão de especial esta Atalanta?] Primeiro, dividir as coisas. Em Itália jogámos melhor. As bolas que hoje bateram na barra e em que tivemos sorte, a Atalanta teve lá, em Itália. Conseguimos ter bons momentos contra a Atalanta, o que acho é que é uma equipa muito bem trabalhada, forte fisicamente, com um sistema consolidado. Tivemos muitas dificuldades na primeira parte, no primeiro jogo. De resto, temos tido mais dificuldades nos duelos. Em Itália fomos melhores, o ano passado em Alvalade foi um jogo de duas partes, e hoje acho que a Atalanta foi globalmente mais forte.

[Sobre a marcação homem a homem da Atalanta] O homem a homem está a voltar um bocadinho, principalmente porque hoje toda a gente constrói bem, e para fazer uma pressão alta, a marcação homem a homem vai voltar. Quando se torna um jogo de duelos, a equipa mais forte fisicamente ganha. Mas atenção, eles tecnicamente são muito bons também. Hoje claramente, com o mesmo calendário, não conseguimos acompanhar o ritmo da equipa. Amanhã haverá folga, e voltaremos na sexta-feira para preparar o Arouca.»