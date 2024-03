O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate na receção à Atalanta (1-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

[Sobre as substituições ao intervalo] «Não teve nada a ver com a estratégia. O Diomande está muito lento nos processos, claramente cansado. O Edwards está no limite, não quero arriscar perdê-lo. Depois vi que havia muitos duelos, o Gyökeres é importante para isso. E depois foi o refrescar a equipa. A gestão não é tanto tática, é mais física.

A Atalanta tem os mesmos jogos, acho é que eles conseguem aguentar melhor que nós, seja pela equipa seja pelo treinador. Para a segunda mão temos três dias de descanso, depois com o Boavista é que vais ser difícil. Esta equipa mais fresca consegue ganhar à Atalanta, é a minha convicção. Podíamos ter outro plantel, jogar de dois em dias, mas quando a sequência é grande é quase impossível manter o nível.»