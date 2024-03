O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate na receção à Atalanta (1-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

[Sobre as saídas de bola] «Tivemos algumas más saídas, sim. O que eu estava a dizer ao Franco era para meter a bola na frente. Estava 1-0 e os jogadores do Atalanta não saíam da pressão, e só porque havia um bruá no estádio... Se tivermos de ter a bola meia-hora, o Franco tem de ter a bola meia-hora. Vai crescer. Foram mais fortes do que nós em todos os duelos. Faltou dinâmica também. O Koba sem ritmo de jogo, o Morita também não estava tão fresco. Acho que tem a ver com a frescura e a dinâmica, ficaria mais preocupado se não tivesse uma justificação. Mas volto a dizer, está tudo em aberto. Se a equipa estiver mais fresca, não é preciso fazer um grande acerto tático.

[Sobre Koba] Basicamente é ser mais uma alternativa aos titulares, não tem muito tempo de treino, é mais difícil passar a mensagem. É muito tranquilo com bola, às vezes até tranquilo demais. Ainda está um bocadinho tímido, mas é normal. Fiquei muito feliz com ele, vai ter o seu espaço.»