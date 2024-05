Wayne Rooney é o novo treinador do Argyle Plymouth, anunciou este sábado a equipa inglesa.

O antigo avançado inglês assume a equipa de Plymouth cerca de meio ano depois de deixar o Birmingham.

Na época que agora termina, o Argyle Plymouth, diga-se, garantiu por um ponto a permanência no Championship, precisamente uma posição acima do Birmingham.

«Assumir este cargo é o passo certo na minha carreira – agradeço à direção por terem fé em mim. É uma grande oportunidade para fazer parte de um projeto entusiasmante», disse Rooney, citado na nota do novo clube.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc