O Cruzeiro anunciou, esta sexta-feira, a contratação em definitivo de João Marcelo ao FC Porto, ele que estava emprestado ao clube brasileiro.

No tempo que esteve em Portugal, o defesa central de 23 anos vestiu mais vezes a camisola do FC Porto B, mas chegou a vencer uma Supertaça e uma Taça de Portugal com a equipa principal.

Apesar de ter chegado ao Cruzeiro em agosto de 2023, João Marcelo teve mais tempo de jogo na presente temporada e já fez 19 jogos, tendo assistido para dois golos.

Segundo a imprensa brasileira, o clube brasileiro pagou 1,5 milhões de euros aos azuis e brancos, num contrato assinado até 2028.

Nas redes sociais, João Marcelo deixou uma mensagem de despedida ao FC Porto, um clube onde estava desde 2020/21.

«Obrigado, Porto! Chegou a hora de me despedir do clube que foi a minha casa por quase três anos. A equipa que abriu as portas para um jovem sonhador e o tornou realidade. Sou muito grato por cada profissional, dirigente, a todos adeptos e a cada companheiro de equipa que convivi e por todo aprendizado nesse período. Guardarei para sempre comigo cada momento vestindo esta camisola. Obrigado por tudo, FC Porto».