O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para a final da Taça de Portugal contra o Sporting.



Esta quinta-feira, Sérgio Conceição voltou a não contar com três jogadores, entre eles Pepe. O internacional português fez apenas tratamento assim como Zaidu e Marcano, duo que recupera de lesões graves sofridas no decorrer da temporada.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, novamente à porta fechada, no Olival.



A final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está agendada para as 17h15 do próximo domingo, no Jamor.