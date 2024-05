Após dois dias de folga, o FC Porto voltou aos treinos com vista ao jogo contra o Sporting, da final da Taça de Portugal.



Na sessão desta quarta-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com três jogadores: Zaidu, Pepe e Marcano fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



Os dragões têm novo treino agendado para as 10h30 desta quinta-feira, à porta fechada, no Olival.



A final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está agendado para as 17h15 do próximo sábado, no estádio nacional.