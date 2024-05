O FC Porto anunciou na noite desta terça-feira que os bilhetes para a final da Taça de Portugal, ante o Sporting, esgotaram. Depois de um problema técnico atrasar o processo, os dragões abriram as bilheteiras pelas 13h.

A aquisição dos ingressos foi feita via online e limitou-se a um bilhete por sócio com quotas regularizadas. Além disso, foram estabelecidas prioridades: lugar anual no Estádio do Dragão, assiduidade aos jogos desta edição da Liga e antiguidade de sócio.

Na tarde desta terça-feira terão sido vendidos os quatro mil bilhetes destinados aos Super Dragões. De recordar que os ingressos foram apreendidos na sequência da operação «Bilhete Dourado».

O FC Porto-Sporting joga-se no domingo às 17h15.