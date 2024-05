O FC Porto colocou nesta terça-feira à venda mais bilhetes para a final da Taça de Portugal.

A aquisição dos ingressos será feita via online e limita-se a um bilhete por sócio (com quotas regularizadas) desde que esses associados ainda não tenham bilhete e respeita prioridades: lugar anual no Estádio do Dragão, assiduidade aos jogos desta edição da Liga e antiguidade de sócio.

O FC Porto-Sporting joga-se no domingo às 17h15.

CRITÉRIOS DE ACESSO AOS BILHETES:

Dia 21 (terça-feira, das 10h às 14h)

Venda exclusiva a todos os sócios detentores de Lugar Anual que tenham assistido a pelo menos 14 jogos da Liga Portugal 2023/24 realizados até ao momento no Estádio do Dragão.



Este era o critério em vigor quando esgotou a primeira tranche de bilhetes, pelo que será mantida a prioridade.



Dia 21 (terça-feira, a partir das 14h00)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão.



Dia 22 (quarta, a partir das 14h00)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada a todos os sócios do FC Porto maiores de 3 anos.