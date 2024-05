Uma semana para encerrar o segundo ciclo na Sardenha. Depois de garantir a manutenção do Cagliari na Serie A, Claudio Ranieri prepara-se para encarar o futuro.

Aos 72 anos, acumulou experiência em 18 emblemas, entre Itália, Espanha e Inglaterra. Além disso, em 2015 esteve ao leme da seleção grega.

«“Vamos nos reerguer”, disse Claudio Ranieri. Corria o verão de 1988 quando um treinador romano de apenas 37 anos chegou à Sardenha para assumir um legado pesado: liderar o Cagliari, equipa de uma ilha, um clube nobre, mas decadente, que escorregou para a Serie C e estava perto da falência. (…) Cagliari é e sempre será a sua casa. Eternamente gratos», lê-se no comunicado do Cagliari, publicado esta terça-feira.

Ranieri orientou o clube entre ’88 e ’91, além de 2022 a 2024.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o treinador estará a ponderar o fim da carreira de treinador.

Num percurso iniciado em 1986, Ranieri orientou Nápoles e Fiorentina, antes de se aventurar por Espanha e Inglaterra. Por lá, estará eternamente vinculado ao Leicester City e à epopeia de 2015/16.

Nascido em outubro de 1951 em Roma, o treinador pode gabar-se de um currículo recheado. Além da Liga inglesa, conquistou a Supertaça Europeia (Valência, 2004), Taça Intertoto, Supertaça de Itália, Taça de Itália, Serie B (2), Ligue2 e Taça do Rei.