No dia em que se cumprem 25 anos da conquista do pentacampeonato do FC Porto, Fernando Santos, que venceu os últimos dois títulos dos dragões nessa série, falou sobre aquele que é, ainda hoje, um feito único no futebol português.

«Era um objetivo nunca antes alcançado e podia marcar definitivamente o futebol português. E conseguimos. Muito por mérito do balneário fantástico do FC Porto e a qualidade dos jogadores», disse o treinador em conversa com a Bola Branca, da Rádio Renascença.

Nesse 22 de maio de 1999, o FC Porto entrou em campo em Alvalade, diante do Sporting, já campeão, depois de o Boavista ter empatado em Faro.

Depois disso, só o Benfica conseguiu aproximar-se do feito dos azuis e brancos: o Benfica, tetracampeão entre 2013/14 e 2016/17: «Dificilmente será alcançado», vincou o também ex-selecionador nacional, que partilhou os méritos do penta com Bobby Robson (1994/95 e 1995/96) e António Oliveira, que liderou os dragões na época do tri, em 1996/97.

Formado em engenharia eletrónica e funcionário em tempos Hotel Palácio, no Estoril, Fernando Santos ficou conhecido como o engenheiro do penta, nome também de um hotel que motivou um mal-entendido caricato. «Eu tinha trabalhado muitos anos no Hotel Palácio e, quando saiu essa notícia do 'engenheiro do penta', a secretária [do hotel] ligou para o jornal a dizer que eu não era o engenheiro do penta, mas sim do Hotel Palácio. Ela não tinha percebido o que tinha acontecido e achou que não podiam dizer que era engenheiro do Penta, que era o nome de um hotel em Lisboa», recordou a rir na mesma conversa com a Bola Branca.