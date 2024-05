O Sp. Braga oficializou esta sexta-feira que Daniel Sousa será o treinador para a próxima temporada e confirmou também, como o Maisfutebol já tinha anunciado, que Maxi Pereira, antigo jogador do Benfica e FC Porto, vai integrar a equipa técnica.

O novo treinador, que assinou contrato válido por duas temporadas, e a nova equipa técnica vai contar ainda, além do antigo internacional uruguaio, com Francisco Matos, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta e César Gomes.

«Em primeiro lugar é uma grande honra estar aqui hoje. Quero agradecer ao presidente António Salvador pelo voto de confiança de nos colocar ao leme da equipa principal. O que posso prometer é trabalho e que vamos fazer de tudo para ganhar todos os jogos. Estou muito feliz por representar este clube e esta região», destacou o treinador que, na época passada, liderou o Arouca até ao sétimo lugar da Liga.

António Salvador, por seu lado, diz que a chegada da nova equipa técnica abre um novo ciclo no clube. «Iniciamos neste momento um novo ciclo com a liderança técnica do Daniel Sousa. Um treinador no qual identificamos um perfil de grande alinhamento com aquilo que pretendemos para o Sp. Braga. Vimos nas suas equipas personalidade, irreverência, atrevimento e ambição», destacou o dirigente que quer ver a equipa «com mentalidade vencedora» e a «entrar em todos os jogos para competir e ganhar».

O Sp. Braga tem vindo a reestruturar o plantel para a próxima temporada e, nos últimos dias, confirmou as saídas de Álvaro Djaló, José Fonte e Pizzi.

Na apresentação pública, o novo treinador dos minhotos garantiu que a fasquia é «ganhar todos os jogos».

Sobre a integração de Maxi Pereira na equipa técnica, ex-Benfica e FC Porto, Daniel Sousa destacou que é alguém com «um currículo invejável, no panorama nacional e internacional» e que vai ajudar a equipa técnica em «certas situações e levar-nos por caminhos mais rápidos».

«Obviamente que é um grande passo para mim e para o meu staff, mas sempre ambicionámos e trabalhámos para cá chegar. Com estas condições de trabalho excelentes e o profissionalismo da estrutura, é aqui que queremos estar», concluiu.