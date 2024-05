Anunciado como novo treinador do Sp. Braga para a próxima temporada, Daniel Sousa deverá contar um rosto bastante conhecido no papel de adjunto. Trata-se do ex-lateral Maxi Pereira, segundo apurou o Maisfutebol.

Antiga referência de Benfica e FC Porto, o uruguaio, que reside em Portugal, está bem avaliado pela estrutura bracarense, sobretudo pelo vasto conhecimento que tem do futebol português.

Hoje com 39 anos, Maxi esteve por oito temporadas na Luz e, logo depois, cumpriu mais quatro com a camisola dos dragões. Terminou a carreira como atleta em 2023, no River Plate, do Uruguai.

Daniel Sousa, recorde-se, já tem acordo oficial com o Sp. Braga, num contrato válido por duas temporadas. Antes, cumprirá os últimos dois jogos no comando do Arouca.