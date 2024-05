O Mónaco retomou a via dos triunfos com uma goleada na receção ao «aflito» Clermont (4-1), em encontro da 32.ª jornada. Na tarde deste sábado, os vice-líderes da Ligue1 adiantaram-se ao minuto 16, graças à pontaria de Minamino.

Na reação, Muhammed Cham repôs a igualdade, aos 34m. Todavia, três minutos volvidos, o suíço Embolo devolveu a vantagem aos anfitriões.

No segundo tempo, Bem Yedder, aos 57 e 87 minutos, sentenciou a partida. Assim, o Mónaco é segundo, com 61 pontos, mais cinco face ao Brest. Na penúltima jornada, visita o Montpellier.

Por sua vez, o Clermont, último, com 25 pontos, vê a despromoção mais próxima. Com seis pontos por disputar, o «lanterna vermelha» está a quatro pontos do Metz, que ocupa o lugar de play-off de manutenção. Segue-se a receção ao Lyon.

Disputa pela salvação

O Le Havre distanciou-se da zona de despromoção direta, graças ao triunfo sobre o Estrasburgo (3-1). O médio Yassine Kechta foi o herói da tarde, com golos aos 24 e 65 minutos.

Ainda que os visitantes tenham efetivado a resposta aos 86m, com golo de Guilbert, o Le Havre tratou de resolver a partida. Aos 90+5m, Andre Ayew assinou o 3-1.

Ora, o Le Havre ocupa o 14.º posto, com 32 pontos, em igualdade com o Nantes (15.º). Segue-se a visita ao Nice (5.º). Por sua vez, o Estrasburgo é 13.º, encaixou a terceira derrota consecutiva e recebe o Metz (16.º) na penúltima ronda.