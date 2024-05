O Rio Ave venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 2-1, numa partida da 32.ª jornada da Liga.



Joca abriu o marcador com um golaço, aos 38 minutos e já na segunda parte, Boateng ampliou a vantagem da equipa de Luís Freire. O melhor que os vimaranenses conseguiram foi reduzir por Nuno Santos, já em cima do apito final.



O Rio Ave pode, de resto, confirmar a permanência já nesta jornada em função do que o Portimonense fizer em Alvalade. Por seu turno, o Vitória atrasou-se na luta pelo terceiro lugar.