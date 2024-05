FIGURA: Joca

É, sem dúvida, o jogador do Rio Ave que está a fazer a melhor ponta final de temporada. O extremo vila-condense, depois do grande golo apontado diante do Arouca, voltou a fazer das suas. Um grande golo que abriu o marcador e embalou a formação rioavista para o triunfo.

MOMENTO DO JOGO: Obra de arte

É daqueles golos que valem o bilhete. Joca recuperou no esférico à entrada da área, bateu no peito e disparou uma bomba para o fundo das redes. Grande golo e um momento fundamental para o Rio Ave que, a ganhar, fechou as linhas e apostou ainda mais no contra-ataque.

OUTROS DESTAQUES

Jota Silva (V. Guimarães): Foi o jogador que mais remou contra a maré rioavista. O internacional português até foi o primeiro a conseguir marcar, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Jota Silva não parou um minuto de tentar evitar a derrota, mas não teve o devido acompanhamento dos colegas.

Jhonatan (Rio Ave): Foi fundamental para retardar ao máximo um golo do Vitória. Entre as muitas defesas, na retina fica o espetacular voo, já perto do fim, a evitar o golo de Nelson Oliveira. Mereceu bem os três pontos conquistados.