Bruno Fernandes foi eleito jogador do ano do Manchester United, com mais de 40 por cento dos votos.

Através do site oficial do clube, os «red devils» divulgaram o vencedor da votação para o prémio «Sir Matt Busby», que é escolhido pelos adeptos. Esta é a terceira vez que o internacional português é distinguido, depois de 2019/20 e 2020/21.

Só Cristiano Ronaldo e David De Gea têm mais distinções que o camisola oito da formação de Manchester, com quatro prémios cada um.

Ao serviço do Manchester United, esta temporada, Bruno Fernandes assinou 15 golos e 12 assistências, em 47 jogos (falta ainda jogar a final da Taça de Inglaterra, diante do Man. City).

Além disso, é o segundo melhor marcador do clube, apenas atrás de Rasmus Hojlund, que soma um total de 16 golos até ao momento. Recordar que Bruno Fernandes conquistou por duas vezes o prémio de jogador do mês da Liga Inglesa (agosto e abril).