Nuno Dias, treinador do Sporting, em declarações após a conquista inédita do tetracampeonato de futsal:

«É uma conquista inédita, muito difícil, e a prova é que nunca ninguém o conseguiu. É um orgulho muito grande. Normalmente estou aqui sozinho, mas hoje está aqui todo staff. Parabéns aos jogadores e parabéns a todos estes elementos que me ajudam muito e que fazem com que as coisas resultem bem. Complementamo-nos uns aos outros.

Não estou a pensar no ‘penta’. Normalmente isso acontece. Mas seria doentio. Hoje é o dia de festejar o tetracampeonato. Hoje é festejar e nem sequer quero pensar nos objetivos da próxima época.

Toda esta final foi trabalhada nos limites. Tanto nas análises, como nos vídeos que fizemos para os jogadores, a forma como recuperámos atletas, a preparação, as tarefas, o plano de jogo ou ao nível da gestão do esforço. No final tudo compensa.

Quando descobrirem como serem melhores que nós estamos desgraçados. Se isso acontecer teremos de nos reinventar. Por enquanto ainda ninguém descobriu essa fórmula. Somos a maior potência do futsal nacional e das maiores do mundo.»