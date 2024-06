O Sporting é tetracampeão de futsal!

Os leões venceram o Sp. Braga por 6-3 no terceiro jogo e selaram a conquista inédita no João Rocha, depois das vitórias nos dois primeiros jogos.

A equipa de Nuno Dias dominou por completo a partida e mostrou que está um patamar acima dos demais no campeonato. Já os minhotos, que não perderam com os leões na fase regular e até os derrotaram na final da Taça de Portugal, estiveram mais de 60 minutos sem marcar nesta eliminatória, tiveram a pior prestação dos três jogos e revelaram impotência para reagir. Ao intervalo, o Sporting ganhava por 4-1 e a tarefa bracarense - hoje sem Robinho - quase caiu por terra.

O Sporting teve uma entrada muito forte e somou várias ocasiões de golo logo nos primeiros minutos. Merlim (5m) abriu o marcador, numa jogada individual, concluída com um remate forte após um drible sobre Fábio Cecílio.

O camisola 5 do Sp. Braga voltou a ser infeliz no lance do 2-0, aos nove minutos. Diogo Santos tentou o remate, a bola nem levava a direção da baliza, mas Cecílio falhou o corte e fez autogolo.

Numa das primeiras ocasiões de golo de que dispôs, e logo no minuto seguinte, o conjunto de Joel Rocha reduziu através de um remate de longe de Tiago Brito, pondo fim a 60 minutos sem marcar na eliminatória.

Mas o Sporting continuou por cima e com aproximações à baliza de Dudu, que teve defesas de alto grau de exigência. Ainda assim, não conseguiu travar os golos de Zicky Té (16m) e de Pauleta (19m), ainda antes do término do primeiro tempo.

Na segunda parte, o Sp. Braga não baixou os braços, mas o título do Sporting era quase uma formalidade. Aos 27 minutos, Zicky bisou e deu contornos de goleada ao resultado.

A seguir, os arsenalistas colocaram-se com guarda-redes avançado e, após uma perda de bola, Merlim aproveitou que a baliza estava deserta e fez o 6-1.

Com o João Rocha já em clima de festa, o Sp. Braga ainda conseguiu reduzir, graças aos golos de Ygor Mota (36m) e Fábio Cecílio (39m).

O Sporting é recordista de troféus: chegou aos 19 títulos de campeão nacional de futsal, aumentando para 11 a diferença para o Benfica, que soma oito.