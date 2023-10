O lateral direito Martim Fernandes fez a estreia absoluta pelo plantel principal do FC Porto, com apenas 17 anos, entrando aos 73m juntamente com o lateral esquerdo João Mendes, outro jogador da equipa B que fez o primeiro jogo este ano sob o comando de Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa do final do jogo, questionado pelo Maisfutebol, o técnico portista fechou a conferência de imprensa de rescaldo do jogo dedicando algumas palavras aos dois laterais.

«Ambos fazem parte do plantel profissional do FC Porto, seja equipa A ou B todos são profissionais. Martim e João treinaram já muitas vezes com a equipa principal. Esta semana treinaram todos os dias. São dois jogadores jovens com quem contamos para o futuro», afirmou o treinador portista.