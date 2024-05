Nuno Santos comentou as declarações de Frederico Varandas num jantar privado que serviu para celebrar a conquista do título de campeão nacional dos leões.

«Há coisas que se dizem nesses jantares e é normal ficarem. Quem passou... pronto. Foi um erro. O presidente não disse por mal. Estávamos ali em equipa e mal seria se ele dissesse o contrário. (...) Dentro do balneário do FC Porto, se calhar estão a dizer o mesmo», disse o lateral-esquerdo do Sporting no programa «As Três da Manhã».

«A final não é apenas para ganhar, é para rebentar com eles», disse o presidente do Sporting num discurso para os jogadores que acabou por ser captado em vídeo e posto a circular na internet.

Nuno Santos esteve no programa da Rádio Renascença juntamente com Pote. A dupla foi ainda questionada sobre afirmações recentes do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que afirmou que voltaria ao Sporting em caso de vitória no campeonato. «Tiveram a tentação de começar a jogar mal de propósito para evitarem que isso acontecesse? Depois de alguns risos, Nuno Santos pegou na bola. «Acho que não é fácil tirar o Varandas dali. Está a fazer um bom trabalho e espero que continue porque também gostamos muito dele», afirmou.

Logo a seguir, Pote fez uma revelação. «Bom trabalho como presidente, qualquer um. Agora, como DJ...», disse a humorista Joana Marques: «Principalmente bêbado», disparou o avançado dos leões sobre Varandas, que não quis usar da palavra na festa do título no Marquês de Pombal.