Frederico Varandas, presidente do Sporting, emocionou-se no discurso que dirigiu ao plantel, no passado domingo, no jantar que assinalou a conquista do campeonato e, além de ter pedido a Ruben Amorim para chegar aos 90 pontos na Liga, lançou também um mote forte para a final da Taça de Portugal: «É uma final não apenas para ganhar, mas para rebentar com eles», atirou. A conversa teria um teor privado, seria para ficar entre a família leonina, mas a verdade é que o vídeo foi parar às redes sociais e acabou por entrar na esfera pública.

Um jantar que juntou a direção, equipa técnica, staff, jogadores e as respetivas famílias. Um jantar festivo, em família, a assinalar a conquista do principal objetivo da época. «Inesquecível, memorável, tenho muito orgulho e guardem bem o que eu vou dizer. Há mais de 70 anos que ninguém fazia igual no nosso Sporting Clube de Portugal, muito obrigado», começou por dizer.

O dirigente recordou, depois, que faltam ainda dois jogos para fechar a temporada, a receção ao Desportivo de Chaves em Alvalade, na despedida da Liga, e, depois, a final da Taça de Portugal, a 26 de maio, frente ao FC Porto. Foi nesta fase que o presidente não mediu as palavras e disse o que lhe ia na alma.

«Ainda temos mais um jogo para chegar aos noventa pontos, mister, noventa! E uma final, não apenas para ganhar, mas para rebentar com eles! Uma final em que vamos poder fazer o que não se faz há mais de vinte anos, a nossa dobradinha. Vocês merecem, os sócios merecem, os órgãos sociais merecem, nós merecemos, tranquilos, vamos chegar lá», destacou ainda, sob nova salva de palmas.

Ora veja: