O Sporting está a negociar a contratação de Zeno Debast junto do Anderlecht. O técnico do emblema belga, Brian Riemer, assegurou que a transferência do central para Alvalade ainda não está fechada.



«O Debast vai ser o capitão de equipa nos próximos jogos [na ausência de Jan Vertonghen). Ele é um jogador que tem o Anderlecht no sangue, capaz de lidar com a pressão e de liderar a equipa. Tenho a certeza. Se tenho medo que ele esteja a pensar no Sporting? Não, o Zeno ainda não assinou por nenhum clube e vai dar a vida pelo Anderlecht. O melhor seria conseguir ganhar o campeonato», referiu o treinador, citado pelo jornal Het Nieuwsblad.



Lembre-se que o defesa, de 20 anos, leva 38 jogos disputados pelo clube de Bruxelas na presente temporada. Debast é internacional pela Bélgica e esteve presente no último Campeonato do Mundo que se realizou no Qatar.