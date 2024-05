Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

[O que achou da temporada de Mateus Fernandes? Sporting acabou por contratar Koba Koindredi]

«Não voltou porque não podia. É a regra. Não podíamos voltar a trazer o Mateus Fernandes. Para o ano vai estar na equipa principal do Sporting. Eu até disse no início da época que ele estava mais preparado do que o Dário Essugo para ficar, mas o facto de estar mais preparado era porque precisava mais de jogar e o Mateus fez isso. Claramente é para estar no Sporting no próximo ano. Tem características parecidas às do Pote. Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo, é difícil porque o Pote é especial, mas mistura ali um bocadinho de Pote com Matheus Nunes a carregar a bola. É um grande jogar e ainda vai ser melhor.

«O nosso projeto passa por contratar jogadores como o Viktor [Gyokeres] o Hjulmand e depois contratar jovens talentos que ainda não têm aquele potencial todo, que é difícil entrarem de caras, mas vemos potencial neles. Como o Daniel Bragança, que às vezes ficam um ano e rodam noutro ano e isso faz parte do nosso projeto. Temos feito algum dinheiro com isso. É mérito do Viana, da academia e do scouting, que observa. O Fatawu veio com valor e agora foi vendido sem ter o mesmo espaço aqui. Há certos momentos em que para mantermos o Viktor [Gyökeres] esse tipo de negócios vão ser importantes.»