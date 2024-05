Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

[Recorde de pontos de Jorge Jesus no Sporting superado]

«A marca é boa, podemos ainda aumentar e tornar mais difícil para os que vêm a seguir, que serão, se Deus quiser, daqui a alguns anos.»

[Espera mensagem de Jorge Jesus?]

«Se eu mandar uma mensagem, ele vai falar do recorde do Guinness e eu não tenho forma de ganhar. Acho que não vai haver mensagem.»